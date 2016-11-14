Вернблум: «ЦСКА обойдет «Спартак» после 30-го тура чемпионата России»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своем самочувствии, а также выразил слова поддержки в адрес Леонида Слуцкого.

– Как дела?

– Вообще неплохо, но чувствую – немного приболел после того, как в субботу поиграл в минусовую температуру против «Уфы». Было холодно, а впереди еще завтрашняя тренировка.

– Что думаете о тех болельщиках ЦСКА, которые не очень хорошо высказываются в адрес главного тренера Леонида Слуцкого?

– Да, мне есть, что сказать. Обычно, когда команда проигрывает, все винят тренера, а если побеждает, благодарят игроков. Работа тренера не очень хороша тем, что ее недооценивают, она неблагодарная.

Конечно, мне обидно! Ведь он старается. В данный момент нет тренера лучше! Мы тоже стараемся играть на максимуме, на пределе своих сил и нам обидно, что тренера недооценивают!

– Когда ЦСКА догонит и перегонит «Спартак»?

– Мы обойдем его ровно после 30-го тура!