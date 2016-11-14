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  • Вернблум: «ЦСКА обойдет «Спартак» после 30-го тура чемпионата России»

Вернблум: «ЦСКА обойдет «Спартак» после 30-го тура чемпионата России»

14 ноября 2016, 00:55
45

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своем самочувствии, а также выразил слова поддержки в адрес Леонида Слуцкого.

– Как дела?

– Вообще неплохо, но чувствую – немного приболел после того, как в субботу поиграл в минусовую температуру против «Уфы». Было холодно, а впереди еще завтрашняя тренировка.

– Что думаете о тех болельщиках ЦСКА, которые не очень хорошо высказываются в адрес главного тренера Леонида Слуцкого?

– Да, мне есть, что сказать. Обычно, когда команда проигрывает, все винят тренера, а если побеждает, благодарят игроков. Работа тренера не очень хороша тем, что ее недооценивают, она неблагодарная.

Конечно, мне обидно! Ведь он старается. В данный момент нет тренера лучше! Мы тоже стараемся играть на максимуме, на пределе своих сил и нам обидно, что тренера недооценивают!

– Когда ЦСКА догонит и перегонит «Спартак»?

– Мы обойдем его ровно после 30-го тура!

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Вернблум Понтус Слуцкий Леонид
Комментарии (45)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ttter
1479077725
В этом году Спартак будет выше Цска и это как мне кажется вполне ожидаемо.У Спартака есть неплохая команда и хороший тренер,плюс возможность(деньги) для усиления состава,а также толпы болельщиков по всей России.В данный момент у нас 1 явный конкурент и это Зенит,а дальше время покажет как будут развиваться события.
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erma
1479088369
цска обойдет Томь и займет почетное 7 место
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ДАША Д
1479088860
Это вряд ли.
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nikita08
1479092641
Бредит!
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Мясной Упырь
1479093043
Понты..... ваше место 10. Если повезет
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RBW_
1479093751
раньше!)))))))))))
Ответить
семенчик
1479096144
Мечтать невредно!!!
Ответить
Loko_Roma
1479097476
Конечно обойдете. Спам на 16 месте а цска на 15. Привет пердив
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Jack24
1479101542
Вам бы терек обойти после 30 тура
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за ЦСКА с 1980г
1479103060
у парня здоровое чувство юмора,в отличии от тех кто комментирует его слова..
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