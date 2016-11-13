Куман подтвердил интерес «Эвертона» к Депаю

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Эвертона». Данную информацию подтвердил главный тренер «ирисок» Рональд Куман.

«Да, я хотел бы видеть Депая в своей команде. На мой взгляд, это очень интересный игрок. Он обладает качествами, которые позволяют ему эффективно создавать опасность в атаке. Депай снова должен регулярно получать игровое время. В 2015 году я хотел приобрести его в «Саутгемптон», но он выбрал «Манчестер Юнайтед», – сказал Куман.