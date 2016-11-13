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    ФНЛ. «Сокол» в гостях разгромил «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Сибирь»

    Состоялись очередные матчи 22-го тура ФНЛ. Во Владивостоке «Луч-Энергия» принимала «Сокол» и уступила с разгромным счетом 0:3. В другом матче тура «СКА-Хабаровск» сумел переиграть «Сибирь».

    Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 22-й тур

    Луч-Энергия (Владивосток) – Сокол (Саратов) – 0:3

    Голы: 0:1 – Галыш, 2; 0:2 – Федоров, 37; 0:3 – Паштов, 90.

    СКА-Хабаровск – Сибирь (Новосибирск) – 2:0

    Голы: 1:0 – Казанков, 47; 20 – Казанков, 90.

    Удаления: нет – Рухаиа, 61.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      grafff 13 ноября 2016, 12:13

      почему в конкурсе сокол победил 0-2???????????????????????????

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 13 ноября 2016, 11:23

      Луч интересная команда. В прошлом туре с Москвы добирались своим ходом до Воронежа и победили 1-0 факел в гостях, а у себя дома разгромно проиграли соколу который часов 10, н меньше летел к ним на выезд.

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