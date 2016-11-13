ФНЛ. «Сокол» в гостях разгромил «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Сибирь»

Состоялись очередные матчи 22-го тура ФНЛ. Во Владивостоке «Луч-Энергия» принимала «Сокол» и уступила с разгромным счетом 0:3. В другом матче тура «СКА-Хабаровск» сумел переиграть «Сибирь».

Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 22-й тур

Луч-Энергия (Владивосток) – Сокол (Саратов) – 0:3

Голы: 0:1 – Галыш, 2; 0:2 – Федоров, 37; 0:3 – Паштов, 90.

СКА-Хабаровск – Сибирь (Новосибирск) – 2:0

Голы: 1:0 – Казанков, 47; 20 – Казанков, 90.

Удаления: нет – Рухаиа, 61.

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