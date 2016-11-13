ФНЛ. «Сокол» в гостях разгромил «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Сибирь»

почему в конкурсе сокол победил 0-2???????????????????????????
Состоялись очередные матчи 22-го тура ФНЛ. Во Владивостоке «Луч-Энергия» принимала «Сокол» и уступила с разгромным счетом 0:3. В другом матче тура «СКА-Хабаровск» сумел переиграть «Сибирь».
Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 22-й тур
Луч-Энергия (Владивосток) – Сокол (Саратов) – 0:3
Голы: 0:1 – Галыш, 2; 0:2 – Федоров, 37; 0:3 – Паштов, 90.
СКА-Хабаровск – Сибирь (Новосибирск) – 2:0
Голы: 1:0 – Казанков, 47; 20 – Казанков, 90.
Удаления: нет – Рухаиа, 61.