Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Засеев: «Любая победа приятна и добавляет уверенности, тем более над чемпионом страны»

    Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев пообщался с журналистами после товарищеского матча с ЦСКА (1:0).

    «Нам была нужна игровая практика, и мы ее получили. Каждая игра — это отдельная история, отдельная битва, всегда хочется побеждать. Мы выиграли и довольны этим результатом.

    Сказались ли сложные погодные условия на характере встречи? Да, конечно. При минусовой температуре мяч становится деревянным, ноги мерзнут. Но команды были в равных условиях.

    Всегда контрольный матч отличается от официального. Нам не нужно на это обращать внимание, надо просто выходить на поле, выполнять установку тренера и играть на победу. Любая победа приятна и добавляет уверенности, тем более над чемпионом страны, хоть и не все игроки основного состава вышли на поле», — сказал Засеев.

    Источник: ФК «Уфа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2016 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11