Даниэль Алвес сравнил себя с Пикассо

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Даниэль Алвес поделился впечатлениями от 100-го матча в составе национальной команды. Напомним, таковой должна стать игра отборочного турнира к ЧМ-2018 против Перу, которая пройдет 16 ноября.

«Я такой же, как Пикассо! Меня любят те, кто способен понять. Приятно достичь отметки в 100 матчей за сборную Бразилии. Для меня это большая честь. Я всегда знал, что буду выкладываться по максимуму. С тех самых пор, когда в 15 лет покинул родительский дом, чтобы стать профессиональным футболистом», – сказал Алвес.