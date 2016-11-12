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    Зе Луиш вернется в расположение «Спартака» из сборной с травмой бедра

    Нападающий «Спартака» и сборной Кабо-Верде Зе Луиш в расположении национальной команды получил травму мышц бедра и в ближайшее время вернется в стан московского клуба. Сообщается, что пока футболист останется в составе «синих акул», чтобы не усугубить повреждение, однако позднее прилетит в Россию и пройдет дополнительное медицинское обследование.

    В нынешнем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил пять голов, сделал четыре голевые передачи и заработал две желтые карточки.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.11.2016 19:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 ноября 2016, 14:48

      Лишь бы ничего серьёзного...

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 13 ноября 2016, 10:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какие-то они нежные хрюшки. Играют по выходным и все в травмах... А вот Зенит, Краснодар и Ростов не плачутся.

      -7
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      Рейтинг: +47

      Srres > super.zenitchik 13 ноября 2016, 19:23

      гандон!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 ноября 2016, 04:20

      Ну здрасьте вам, этого ещё не хватало, жаль, боюсь что Спартак на этом и закончит своё праздное шествие

      -2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 12 ноября 2016, 21:18

      пля как в сборную так травмы...........жесть

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 12 ноября 2016, 20:59

      Да не отпускать их в сборные просто так, как в нхл

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 ноября 2016, 20:44

      Потеря для Спартака.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 12 ноября 2016, 20:42

      Здоровья тебе Бонифаций.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 ноября 2016, 20:24

      Здоровья ,здоровья ,здоровья.

      -2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 12 ноября 2016, 20:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я эти сбродные рот е., ладно не будем о плохом.

      -4
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 ноября 2016, 19:55

      Началось! Выздоравливай Зе!

      -1
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