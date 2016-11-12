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Хавбек «Енисея» Ланин: «Меня называют красноярским Канте»

12 ноября 2016, 10:20
2

Полузащитник «Енисея» Олег Ланин, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал о первых этапах своей карьеры, а также признался, что в красноярском клубе его сравнивают с одним из футболистов «Челси».

– Академия «Краснодара» – лучшая в стране. Вы стали первым ее выпускником. Как туда попали? Чем запомнилось время, проведенное в ней.

– Я сам со станицы, от которой до Краснодара час езды. Начинал играть во дворе, потом, когда мне исполнилось двенадцать, пригласили в академию на просмотр. Я прошел все этапы отбора и оказался в академии. Она дала мне все – начиная от футбольного образования, заканчивая человеческим воспитанием. Она мне очень помогла в жизни, и я очень благодарен «Краснодару» за это. В академии мы жили футболом круглые сутки. Просыпались, шли на два урока, потом первая тренировка, после опять школа, затем вторая тренировка, далее ужин, уроки и сон. Иногда даже три тренировки.

– Есть ли такой клуб, за который вы бы могли играть бесплатно?

– Я думаю, что ни один футболист не готов играть бесплатно. В том числе и я. Ведь зарабатывать нужно на жизнь…

– В каком клубе мира хотели бы поиграть?

– Самое главное для меня закрепиться в команде из РФПЛ. Если говорить про мир, то это «Ливерпуль»! Предел мечтаний… Если судить объективно, то хотел бы закрепиться в основе «Краснодара». Но сейчас мне самое главное получать игровую практику!

– Вы один из самых молодых футболистов «Енисея». Много шутят над вами?

– У нас хороший коллектив, добрый. Жестких подколов нет. Все в меру. Главный шутник – это Кэз, Андрей Козлов. Называет меня красноярским Канте (смеется).

– Какие сильные и слабые стороны есть у Олега Ланина?

– Тяжело сказать. Мне надо над многим работать. Техника, первый пас, острый пас. Я равняюсь на «опорников» Н'Голо Канте из «Челси» и Филиппа Лама из «Баварии». Много минусов еще у меня, работы много…

Источник: ФК «Енисей»
Россия. ФНЛ Енисей Краснодар Ланин Олег Канте Н'Голо
Комментарии (2)
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maior-60
1478937927
Главное - не словить звезду слишком рано. Удачи всему Енисею и Андрею Тихонову.
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andrebest4
1478951276
у нас много кого с кем сравнивают))вот только дальше сравнения что то никак!!!
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