Хагитали: «Контракт Эзатолахи истекает в декабре. Его будущее в «Ростове» зависит от Бердыева»

Агент полузащитника «Ростова» Саида Эзатолахи Мехди Хагитали заявил, что контракт футболиста заканчивается в декабре. По словам представителя, иранец намерен посоветоваться с вице-президентом дончан Курбаном Бердыевым о своем будущем в клубе.

«Контракт Саида с «Ростовом» истекает в декабре. Пока не могу ничего сказать о его будущем. Он посоветуется с Курбаном Бердыевым относительно того, что делать дальше. Конечно, ему хотелось бы остаться в клубе и дальше выступать под руководством специалиста», – сказал Хагитали.

Эзатолахи перешел в «Ростов» в феврале 2016 года из молодежной команды мадридского «Атлетико».