«Манчестер Юнайтед» планирует воссоединить Озила и Моуринью

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, который знаком с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью по работе в «Реале».

Ранее сообщалось, что футболист планирует покинуть «Арсенал». Некоторые СМИ утверждали, что в услугах Озила заинтересованы клубы из Турции, а также испанская «Барселона».

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 миллионов евро, а его нынешний контракт с лондонским клубом рассчитан до 2018 года.