Капелло отказался возглавить сборную Италии

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, который известен по работе со сборной России, мог возглавить национальную команду Италии после завершения Евро-2016.

«У меня были переговоры со сборной Италии, но я отказался, так как у меня нет желания работать с итальянской командой. Вентура? Желаю ему всего наилучшего. Я рад, что у него получается делать что-то новое. Сейчас в команде много молодежи», – отметил Капелло.

После трех туров в отборочном турнире чемпионата мира-2018 сборная Италия делит первое-второе место с Испанией. Обе команды имеют в своем активе по семь очков.