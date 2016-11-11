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«Зенит» предложил 14 миллионов за защитника «Сан-Паулу»

11 ноября 2016, 01:15
20

«Зенит» пытается приобрести защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо.

Бразильские СМИ сообщают, что петербургский клуб уже вступил в переговоры по поводу возможного трансфера. По информации источника, «Зенит» сделал «Сан-Паулу» первое предложение в размере 14 миллионов евро, которое было бразильской стороной отклонено.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Кайо провел за свой клуб семь матчей, отметившись одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его в 7,65 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Сан-Паулу Кайо Родриго
Комментарии (20)
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GoldPlayFIFARus9
1478816527
182 см. маловато для ЦЗ. А про отклон в 14 млн,забавно слышать,Учитывая,что в Бразилии не кислый кризис,и по сути там только 2 пути заработка,это футбол и единаборства
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Евгений Краев
1478819421
Русских надо!
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Михаил Шевченко
1478822087
Лучше из Шахтера кого нибудь выдернуть
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Каратель помойников
1478826769
зина продолжает смешить народ
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Atoniq
1478841065
зачем переплачивать,в стране кризис,а они бабками разбрасываются...
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Chernyi Lis
1478841379
Давайте "народное достояние" продолжайте разбрасывать
Ответить
ДСА
1478842217
Интересно как Зенит вписывается в финансовый ФЭЙР-ПЛЭЙ?
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Антибиотик
1478843547
Луческу привык играть с бразильцами, этот не первый и далеко не последний.
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momwig_
1478843681
Бразилы не дураки, бразилы всё понимают. ФК Газпром предложил двойную цену, надо отклонять, предложат и тройную - народное достояние у нас такое резиновое... А насчет фин-фейр-плея волноваться не надо, пропишут потом "фактическую" цену как надо - за соразмерный откат.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478850934
Не плохой защитник Не помешал бы сейчас
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