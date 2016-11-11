«Зенит» предложил 14 миллионов за защитника «Сан-Паулу»

«Зенит» пытается приобрести защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо.

Бразильские СМИ сообщают, что петербургский клуб уже вступил в переговоры по поводу возможного трансфера. По информации источника, «Зенит» сделал «Сан-Паулу» первое предложение в размере 14 миллионов евро, которое было бразильской стороной отклонено.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Кайо провел за свой клуб семь матчей, отметившись одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его в 7,65 миллиона евро.