Сампаоли: «Не думали о приобретении Фабрегаса»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию о том, что клуб намерен подписать полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

«Сеск – важный игрок, но правда состоит в том, что сейчас мы не думаем о его приобретении.

У меня и мыслей нет, что он может присоединиться к нам. Очевидно, что это умный футболист, которого хотел бы заполучить любой тренер, но я сейчас о нем не думаю», – сказал Сампаоли.

Добавим, что под руководством Антонио Конте Фабрегас лишь раз вышел в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ. Будущее игрока также связывали с «Миланом» и клубами из Китая.