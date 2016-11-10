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    Группа судей готовит свое решение по иску агента Хонды к ЦСКА

    В Спортивном арбитражном суде (CAS) отказались сообщать о сути иска агента полузащитника «Милана» Кейсуке Хонды Кеса Плугсмы к его бывшему клубу ЦСКА. Ранее в руководстве армейцев отметили, что не понимают, какие именно имеет к ним претензии сторона футболиста.

    «Дело касается спора по договору между игроком (Хондой) и клубом (ЦСКА). Боюсь, мы не можем дать более подробную информацию о сути данного дела. Слушание состоялось 9 ноября 2016 года. Группа судей, которая работает над этим делом, в настоящее время готовит свое решение. Пока нет информации, когда точно станет известно решение по иску», – заявили в пресс-службе CAS.

    Источник: Р-Спорт

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    10.11.2016 16:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 ноября 2016, 21:34

      Жадность фраера погубит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 ноября 2016, 21:00

      Ну и судилище, судьи готовят решение, а за что, ни кто не знает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 10 ноября 2016, 17:43

      Восток дело тонкое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 ноября 2016, 17:03

      Хочет денег срубит от сцка неблагодарный сссука

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 10 ноября 2016, 16:55

      Хонда еще та Кейсуке

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Warrior God > Drapik 11 ноября 2016, 12:04

      Говорят его Пидрюке хотели назвать.

      0
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