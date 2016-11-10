Ринат Билялетдинов: «С уходом Еременко потеряет не только ЦСКА, но и весь чемпионат России»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал свою оценку ситуации вокруг дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«Я работал с Ромой в «Рубине» с января по май 2014 года. Несомненно, он был лидером команды. Невозможно было даже подумать, что он что-то принимает. Если найдут следы обезболивающих, врачи в любом случае должны были зафиксировать прием этих препаратов. Знаете, как на таможне – задекларировал товар или багаж и можешь его спокойно провозить. В случае приема лекарств это дело врачей, в том числе и работающих в сборной Финляндии. Нужно понять, что вменяется Еременко в вину.

Если допустить худший сценарий с дисквалификацией на два года, то, конечно, это будет серьезный удар по репутации и карьере Еременко. Но я не думаю, что Роману надо завязывать с большим футболом. Ему нужно рассчитать свою подготовку. Например, после разрыва крестообразных связок футболисты выбывают на 8-9 месяцев, а потом еще восстанавливаются и в итоге возвращаются на поле. Хочется верить, что все обойдется, так как с уходом Еременко потеряет не только ЦСКА, но и весь чемпионат России», – заявил Билялетдинов.