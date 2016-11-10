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  • Ринат Билялетдинов: «С уходом Еременко потеряет не только ЦСКА, но и весь чемпионат России»

Ринат Билялетдинов: «С уходом Еременко потеряет не только ЦСКА, но и весь чемпионат России»

10 ноября 2016, 15:35
5

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал свою оценку ситуации вокруг дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«Я работал с Ромой в «Рубине» с января по май 2014 года. Несомненно, он был лидером команды. Невозможно было даже подумать, что он что-то принимает. Если найдут следы обезболивающих, врачи в любом случае должны были зафиксировать прием этих препаратов. Знаете, как на таможне – задекларировал товар или багаж и можешь его спокойно провозить. В случае приема лекарств это дело врачей, в том числе и работающих в сборной Финляндии. Нужно понять, что вменяется Еременко в вину.

Если допустить худший сценарий с дисквалификацией на два года, то, конечно, это будет серьезный удар по репутации и карьере Еременко. Но я не думаю, что Роману надо завязывать с большим футболом. Ему нужно рассчитать свою подготовку. Например, после разрыва крестообразных связок футболисты выбывают на 8-9 месяцев, а потом еще восстанавливаются и в итоге возвращаются на поле. Хочется верить, что все обойдется, так как с уходом Еременко потеряет не только ЦСКА, но и весь чемпионат России», – заявил Билялетдинов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Игнатьев Борис
Комментарии (5)
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vladimir-7
1478784183
Согласен! Молодые футболисты РФ берут пример с Р. Ерёменко как он играет в футбол.
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nik55
1478784631
весь чемпионат России потеряет что звезду--бред
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FCShakhtar
1478793344
Еременко, Жулиано и Промес лучшие леги, поэтому уход хоть одного повлияет на красочность чемпа
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ijgiz
1478859582
даже не заметят да и для ЦСКА не трагедия
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ijgiz
1478859740
если от одного игрока теряется чемпионат - по словам Била -то что он делает в футболе - гнать таких по дальше может и положение улущится
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