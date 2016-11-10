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    Ринат Билялетдинов: «С уходом Еременко потеряет не только ЦСКА, но и весь чемпионат России»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал свою оценку ситуации вокруг дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    «Я работал с Ромой в «Рубине» с января по май 2014 года. Несомненно, он был лидером команды. Невозможно было даже подумать, что он что-то принимает. Если найдут следы обезболивающих, врачи в любом случае должны были зафиксировать прием этих препаратов. Знаете, как на таможне – задекларировал товар или багаж и можешь его спокойно провозить. В случае приема лекарств это дело врачей, в том числе и работающих в сборной Финляндии. Нужно понять, что вменяется Еременко в вину.

    Если допустить худший сценарий с дисквалификацией на два года, то, конечно, это будет серьезный удар по репутации и карьере Еременко. Но я не думаю, что Роману надо завязывать с большим футболом. Ему нужно рассчитать свою подготовку. Например, после разрыва крестообразных связок футболисты выбывают на 8-9 месяцев, а потом еще восстанавливаются и в итоге возвращаются на поле. Хочется верить, что все обойдется, так как с уходом Еременко потеряет не только ЦСКА, но и весь чемпионат России», – заявил Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2016 15:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 11 ноября 2016, 13:22

      если от одного игрока теряется чемпионат - по словам Била -то что он делает в футболе - гнать таких по дальше может и положение улущится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 11 ноября 2016, 13:19

      даже не заметят да и для ЦСКА не трагедия

      0
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      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 10 ноября 2016, 18:55

      Еременко, Жулиано и Промес лучшие леги, поэтому уход хоть одного повлияет на красочность чемпа

      1
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      Рейтинг: +8121

      nik55 10 ноября 2016, 16:30

      весь чемпионат России потеряет что звезду--бред

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 16:23

      Согласен! Молодые футболисты РФ берут пример с Р. Ерёменко как он играет
      в футбол.

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