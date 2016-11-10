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    «Спартак» предложит Боккетти контракт с понижением оклада

    «Спартак» намерен продлить контракт с защитником команды Сальваторе Боккетти. Московский клуб готов предложить итальянцу заработную плату 1,5-1,85 миллиона евро в год. Помимо этого, в контракте предусмотрены бонусы, которые в общей сложности могут составить еще 1 миллион. Следует отметить, что сейчас Боккетти получает 2,2 миллиона евро в год. Сам итальянец хочет получить от клуба трехлетний контракт с сохранением нынешнего уровня зарплаты.

    В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Спортфакт

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    10.11.2016 13:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11358

      alp 10 ноября 2016, 23:46

      че то мясо не на тех экономит ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 10 ноября 2016, 18:25

      30 ноября 30 лет,2-3 года резерв есть.При Каррере,как и вся команда-прибавил,поэтому оставят.А по зарплате и сроке контракта найдут компромис...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 16:55

      Может быть пока не поздно продать его за хорошие деньги, добавить ещё и
      приобрести на эту позицию свежего и помоложе игрока.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 ноября 2016, 15:50

      Останется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 10 ноября 2016, 15:06

      ОПУСТИЛИ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 10 ноября 2016, 14:49

      Сальва сдал и это заметно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 10 ноября 2016, 14:25

      каких-то 200 000 евро!

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > policepnz 10 ноября 2016, 14:29

      которые многие за 5 лет не заработают

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz > Barsuk52 11 ноября 2016, 08:44

      да че мелочится за 20 лет
      200 000 /20 = 10 000 евро в год = 700 000 рублей /12 мес = 60 тыс в месяц..

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 10 ноября 2016, 14:24

      Хороший игрок. Спартак потеряет намного больше, если уйдет Боккетти, чем сэкономит на его зарплате.

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      Рейтинг: +107

      nikita08 10 ноября 2016, 14:22

      Подпишет всеравно.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 ноября 2016, 14:09

      Нормально... хотя в каких-то деталях можно и немного навстречу пойти, терять то уже опять не хочется ))) Но при этом принцип мотивации "рублем" - правильно, мотивированный он мне лично куда больше нравится.

      0
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