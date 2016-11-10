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    Лэмпард: «Я очарован Трампом»

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард очень рад тому, что новым президентом США избран Дональд Трамп.

    «Меня вдохновляет то, что мои дочери говорят о политике и о Трампе дома и в Лондоне. Когда дети интересуются такими темами, обсуждают их в школе, это очень хорошо.

    Да, в политике существует определенный негатив, но я очарован Трампом. Это очень интересный человек. Можно его любить или ненавидеть, но он заставляет о себе говорить», – сказал Лэмпард в интервью standard.co.uk.

    «Трамп выиграл на багаже Аленичева». Как футбольный мир реагирует на нового президента США

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 08:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 ноября 2016, 10:48

      Очень футбольная новость. Если такими темпами пойдет, то скоро будут писать о том, сколько раз сходил на горшок ночью тот или иной футболист.

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 10 ноября 2016, 09:48

      Такая тенденция говорит о том,что политика делает своё дело воздействуя на все и всех,вряд ли вскоре останется что-то вне политики

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 ноября 2016, 08:53

      Ты то куда полез, твоё дело сферу пинать!

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