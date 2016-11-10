Лэмпард: «Я очарован Трампом»

Очень футбольная новость. Если такими темпами пойдет, то скоро будут писать о том, сколько раз сходил на горшок ночью тот или иной футболист.
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард очень рад тому, что новым президентом США избран Дональд Трамп.
«Меня вдохновляет то, что мои дочери говорят о политике и о Трампе дома и в Лондоне. Когда дети интересуются такими темами, обсуждают их в школе, это очень хорошо.
Да, в политике существует определенный негатив, но я очарован Трампом. Это очень интересный человек. Можно его любить или ненавидеть, но он заставляет о себе говорить», – сказал Лэмпард в интервью standard.co.uk.
«Трамп выиграл на багаже Аленичева». Как футбольный мир реагирует на нового президента США