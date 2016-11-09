Руни отказался от перехода в китайский клуб

Представители китайского клуба «Бейджин Гуоань» прошедшим летом вели переговоры с агентом нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, но убедить его на переход не смогли.

«Действительно, мы имели контакт с Руни, но он четко дал понять, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». Он будет играть в Премьер-лиге до тех пор, пока ему позволяет здоровье. Мы даже встретились с его агентом, но убедить не смогли», – рассказал почетный председатель китайской стороны Луо Нинг FourFourTwo.

Напомним, что действующий контракт Руни с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в его услугах был заинтересован клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».