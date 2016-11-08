Бышовец: «Создалось впечатление, что ЦСКА остался доволен ничьей с «Амкаром»

Известный отечественный специалист Анатолий Бышовец высказал свое мнение по поводу игры ЦСКА в матче 13-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:2). Он считает, что физическое состояние красно-синих на данный момент оставляет желать лучшего. Кроме того, по словам тренера, в армейском клубе оказались не готовы к смене поколений.

«В ЦСКА, как и в сборной России, оказались не готовы к смене поколений. В какой-то степени к этому не готов и «Зенит», особенно в плане линии обороны, что показал матч в Грозном.

Меня удивляют те запасы незнания, непонимания и неопытности, которыми они делятся. И не обращать на это внимания нельзя, как и на фанатскую трибуну. Но матч с «Амкаром» оказался очень симптоматичен, хотя ЦСКА оказались заложниками неважной погоды, которая больше сыграла для игры на разрушение, которую любит пермский клуб. Преодолеть оборону пермяков за счет передач в борьбу и навесов на центрфорвардов не получалось – мяч становился легкой добычей обороны гостей. При этом во втором тайме «Амкар» даже имел больше возможностей забить, но создалось впечатление, что команда довольна ничьей. А у ЦСКА заметны проблемы с физическим состоянием – матчи Лиги чемпионов накладывают отпечаток на действия игроков. И при этом еще их атака выглядела прямолинейно», – сказал Бышовец.