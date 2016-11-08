Галицкий предложил повесить на кресте пресс-аташе «Краснодара» за инцидент с Евдокимовым

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением об инциденте, который случился после матча 13-го тура РФПЛ между «быками» и «Оренбургом» (3:3). Напомним, главный тренер оренбургской команды Роберт Евдокимов в нецензурной форме пообщался с пресс-аташе «горожан» за некорректный вопрос на пресс-конференции.

«Два хлопка — это самое важное, конечно. Это обычная раздутая история. Ну, невоспитан Данильченко. Можем на центральной улице на крест его повесить. Данильченко не имел права так себя вести, это вопрос к его родителям, воспитанию.

Вопрос же не к тренеру был, а к судье. Почему его судье не задали? Эти истории не касаются тренера. Он не должен был отвечать. Это судья определяет темп игры, вызывать скорую или нет, делать искусственное дыхание или нет.

Если кому-то и надо было жаловаться на судейство, то «Краснодару». Опять пенальти не поставили на Лаборде», – сказал Галицкий.