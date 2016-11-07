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    Президент «Урала» постарается приобрести Широкова, если полузащитник понадобится Тарханову

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб готов приобрести бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, если футболист понадобится главному тренеру «шмелей» Александру Тарханову. Напомним, ранее 35-летний хавбек объявил о завершении профессиональной карьеры.

    – Зимой предпримете еще одну попытку позвать в «Урал» Широкова?

    – Ну он же не хочет, не хочет… Не знаю. У нас есть новый главный тренер – Александр Тарханов, он определяет состав. Если захочет видеть в команде Романа, мы с Широковым поговорим на эту тему.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2016 20:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      Mi6 7 ноября 2016, 21:31

      А сколько ещё у нас пешеходов-пенсионеров?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 20:53

      Денег не хватит на такую звезду супермега класса!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 7 ноября 2016, 20:41

      Широков туда и не пойдёт возраст не тот

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > kiiriil19 7 ноября 2016, 20:42

      Да и не нужен он там

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