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    Андреев: «Ответ Евдокимова журналисту заслуживает кисти Айвазовского»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился мнением об инциденте между наставником «Оренбурга» Робертом Евдокимовым и одним из журналистов после матча 13-го тура РФПЛ против «Краснодара» (3:3). Напомним, из-за некорректного вопроса на пресс-конференции в адрес 46-летнего специалиста между ним и представителем СМИ произошла словесная перепалка с использованием ненормативной лексики.

    «Я посмотрел сегодня сюжет по телевидению. Могу говорить только про то, что видел непосредственно на пресс-конференции. Вопрос журналиста был некорректный, неприятный. Хотя где-то можно понять разочарование краснодарцев.

    Но главное другое. Роберт очень достойно ответил, корректно. Его ответ заслуживает кисти Айвазовского. Потом он уже матерился? Не знаю, не слышал, не видел. Поэтому мне некорректно оценивать. Мат, конечно, не есть хорошо, но, не зная всех обстоятельств, сложно комментировать», – сказал Андреев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2016 19:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 7 ноября 2016, 22:58

      журалюга чмо полное

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 7 ноября 2016, 20:50

      Краснодар показал уровень общения с гостями. Одним словом,хамло.

      1
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      Рейтинг: +973

      Krics 7 ноября 2016, 20:25

      В ГосДуме корректно, а здесь нет думаю, что 3/4страны разговаривают на этом языке и хорошо понимают друг друга, с Хамами по Хамски.

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