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  • Столыпин: «Евдокимов ответил журналисту жестко, но корректно, он правильно защищал Воробьева»

Столыпин: «Евдокимов ответил журналисту жестко, но корректно, он правильно защищал Воробьева»

7 ноября 2016, 12:27
2

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин высказал свой взгляд по поводу ситуации, возникшей на пресс-конференции после встречи 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (3:3). По его мнению, главный тренер команды Роберт Евдокимов, вступивший в словесную перепалку с журналистом, используя при этом ненормативную лексику, поступил правильно, встав на защиту хавбека оренбуржцев Романа Воробьева, который, по мнению представителя прессы, лежал на газоне лишь для затяжки времени, симулируя при этом повреждение.

«Что касается пресс-конференции: между Робертом Евдокимовым и Игорем Шалимовым проблем никаких нет. После официальной части пресс-конференции уже прозвучал провокационный, на мой взгляд, вопрос от журналиста, касающийся нашего игрока Романа Воробьева. Действия Воробьева были названы цирком, на что Роберт Геннадьевич, я считаю, жестко, но корректно ответил, сказав, что футболист действительно испытывал проблемы со здоровьем. А потом уже пошли разговоры на повышенных тонах с использованием ненормативной лексики. Во-первых, считаю, что многое было сказано на эмоциях сразу после матча. От журналиста прозвучали обвинения в адрес игрока «Оренбурга», что равносильно, как если бы оскорбили члена семьи. Естественно, Роберт Евдокимов встал на защиту Воробьева и поступил правильно. Да, нужно всегда вести себя корректно, но и вопросы должны быть соответствующими. Мы будем разговаривать на эту тему с тренером», – сказал Столыпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар Евдокимов Роберт
Комментарии (2)
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алекс88
1478511110
Это Россия...здесь за не корректный вопрос(по своему мнению) могут и руку сломать...так что легко отделался услышав пару фраз
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belarus-gomel
1478536257
а Воробушек всё же валялся как баба несколько раз в течение 10 минут... чувствует плохо - пусть идёт к медикам!! за ним ТРИ раза выходили!!!
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