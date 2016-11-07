Джикия собирается доказывать, что достоин вызова в сборную России

Защитник «Амкара» Георгий Джикия, получивший вызов в сборную России на учебно-тренировочный сбор, поделился эмоциями от этого события. По словам Джикии, ему также предложено выступать за сборную Грузии.

– Вчера был матч с ЦСКА. Неплохого результата добились. Сегодня рано утром сразу сюда. Специально прибыл пораньше, чтобы экипировку получить. Вот только что поздоровался со Станиславом Саламовичем.

– Как ощущения от нахождения в главной команде страны?

– Все отлично, все на уровне. Эмоции, понятное дело, положительные. Но теперь важнее доказать на поле, что я этого вызова достоин.

– Вас ведь в сборную Грузии еще зовут?

– Да, от руководства федерации звонили. Президент. Хотят видеть меня у себя.

– Но вы уже сделали выбор в пользу сборной России?

– Меня пригласили на тренировочный сбор. Раз я приехал, значит...

– Значит, хотите играть за российскую команду?

– Я, может, и хочу, но для этого нужно пройти большой путь. И вот он шанс доказать, что я готов. Разговаривал с Гаджи Гаджиевым, он рассказал, что за мной давно следят. Кстати, спасибо ему, ведь работа с ним дала такие плоды.