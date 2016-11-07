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    Окриашвили: «Думаю, «Оренбург» заслужил больше ничью, чем поражение»

    Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (3:3), а также признался, что подыграл рукой в ситуации с удалением защитника гостей Андрея Малых.

    Мы выигрывали и, наверное, расслабились при счете 2:0, поверили в то, что уже победили, но все было впереди. К счастью, мы не проиграли, но что случилось, то случилось. Конечно, мы недовольны результатом. «Оренбург» бился. Думаю, они больше заслужили ничью, нежели поражение. Мы играли вдесятером, что тяжело. Мне кажется, что на удаление Эбу Куасси не наиграл. Там была стопроцентная желтая карточка. Это удаление сыграло решающую роль.

    У нас много голевых моментов в каждой игре, но мы не забиваем. Тренер, конечно, был недоволен, как и мы. Очень тяжело играть против команды, в которой обороняются все одиннадцать человек. Удаление Малых? Если честно, то я там сыграл рукой. Малых разозлило, что судья это не заметил. Но это футбол. Он ударил меня, а это уже тянуло на красную», – сказал грузинский игрок.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.11.2016 07:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 ноября 2016, 17:47

      ллдд

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