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    Полузащитник «Терека» Адилсон очень рад возвращению на поле после шести месяцев без футбола

    Полузащитник «Терека» Адилсон после матча 13-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1), который стал для него первым после тяжелой травмы, поделился эмоциями от победы.

    «Сегодня был особенный день! После пребывания в течение шести месяцев без футбола я вернулся сегодня на поле в важной игре с «Зенитом» и обрадован победой! Спасибо всем, кто помог мне в восстановлении после травмы и продолжал верить в меня. Особенно благодарен моей супруге Дейзинаре и моим друзьям Тьяго Албукерке и Родолфо. Был также очень рад видеть моего большого друга — я бы даже сказал, брата — Маурисио. Футбол дает мне всех этих отличных друзей! Благодарен Богу за все», – написал футболист в своем Instagram.

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    Источник: Instagram

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    07.11.2016 06:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      MANSUR-95 7 ноября 2016, 09:36

      Адилсон хороший игрок, удачи ему.

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