Журналист: «Евдокимов сказал, что мы все клоуны, использовал матерное слово»

Журналист, которого обматерил главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов, рассказал в подробностях о произошедшей ситуации после матча с «Краснодаром». Напомним, что Евдокимов грубо отреагировал на вопрос, который звучал следующим образом: «Вам не стыдно за тот цирк, который команда «Оренбург», и в частности господин Воробьев, устроили в последние 10 минут?».

– Дело было так. В рамках самой пресс-конференции мата не было. Имею в виду то, что говорилось в микрофон. Евдокимов предположил, что я не играл в футбол. Но я его разочаровал, сказав, что играл.

– Что было дальше?

– Уходя, главный тренер гостей все же вернулся и произнес небольшой спич, в котором сошелся в словесном клинче с другим нашим журналистом.

– Что сказал Евдокимов?

– Он сказал, что мы все клоуны, использовал матерное слово несколько раз. По его словам, он думал, что все мы здесь добрые, а оказалось, наоборот. Это его слова. По его ответу я понял, что ему не стыдно.

– Согласитесь, ваш вопрос – крайне провокационный?

– Безусловно, довольно провокационный. Я соглашусь. С другой стороны, это моя оценочная позиция. На мой взгляд, команда Премьер-лиги несет ответственность за то зрелище, которое она дарит публике. Люди платят деньги за билеты, а видят такое… Я противник того, чтобы на последних минутах в матчах первого дивизиона и РФПЛ с участием новичков турнира выбегали врачи на поле, у всех сразу сводило ноги, все тянули бы время. Вместо красивой развязки, на месте кульминации мы теряем зрелище.

– Вы спросили про цирк, Евдокимов назвал вас клоунами. Равнозначная перепалка?

– Да пожалуйста. Я же не собираюсь на него в суд подавать. Это его право. Он так считает.

– Личная обида на Евдокимова осталась?

– Я не буду обижаться на господина Евдокимова. Оставлю его наедине с его мнением. В свою очередь и свою позицию я тоже не поменяю. Уверен, команды Премьер-лиги так играть не имеют права. «Оренбург» показывал красивый футбол на протяжении последних 80 минут, а вот в последние 10… Считаю, команда должна нести ответственность за то, что демонстрирует.

– В вас больше сейчас говорит болельщик «Краснодара», нежели журналист.

– Слушайте, может быть, болельщик во мне как-то сейчас и говорит. Но я совершенно искренне могу заявить, что я бы с удовольствием поздравил господина Евдокимова с победой – 4:3. Во мне говорит любитель футбола, который хочет видеть зрелище. В немецкой Бундеслиге такого не бывает, чтобы несколько человек подряд тянули время. Это же фарс!