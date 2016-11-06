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    Ерохин, Полоз и Азмун – в атаке «Ростова» на игру с тульским «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РФПЛ между «Ростовом» и тульским «Арсеналом».

    «Ростов»: Джанаев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Медведев, Гошев, Терентьев, Эзатолахи, Гуйе, Препелицэ, Григорьев, Думбия, Байрамян.

    «Арсенал»: Левашов, Вергара, Беляев, Хагуш, Ершов, Форбс, Горбатюк, Стеклов, Горбатенко, Бурмистров, Максимов.

    Запасные: Березин, Фильцов, Айдов, Власов, Берхамов, Рыжков, Денисов, Фримпонг, Шешуков, Мухаметшин, Аппаев.

    Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «Олимп-2». Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    06.11.2016 16:36
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