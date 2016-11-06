Мутко: «Спартак» по праву лидирует в РФПЛ. Отдача от вложений рано или поздно должна была прийти»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб набрал 31 очко и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«Случайно можно только один матч выиграть, а они лидируют по праву. В этом году «Спартак» нашел оптимальный состав, есть лидеры, есть настроение, есть футболисты хорошего уровня, играющие самоотверженно. Пока все закономерно. Я рад за «Спартак», потому что это клуб с такой историей. Кроме того, столько делается: и база, и стадион, и содержание клуба, отдача рано или поздно должна была быть. Кроме того, чем меньше у нас будет стабильности в победах одного клуба, тем больший это толчок даст развитию футбола в стране», – сказал Мутко.