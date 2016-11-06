Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Спартак» по праву лидирует в РФПЛ. Отдача от вложений рано или поздно должна была прийти»

Мутко: «Спартак» по праву лидирует в РФПЛ. Отдача от вложений рано или поздно должна была прийти»

6 ноября 2016, 14:02
22

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб набрал 31 очко и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«Случайно можно только один матч выиграть, а они лидируют по праву. В этом году «Спартак» нашел оптимальный состав, есть лидеры, есть настроение, есть футболисты хорошего уровня, играющие самоотверженно. Пока все закономерно. Я рад за «Спартак», потому что это клуб с такой историей. Кроме того, столько делается: и база, и стадион, и содержание клуба, отдача рано или поздно должна была быть. Кроме того, чем меньше у нас будет стабильности в победах одного клуба, тем больший это толчок даст развитию футбола в стране», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1478430317
«Случайно можно только один матч выиграть, а они лидируют по праву. В этом году «Спартак» нашел оптимальный состав, есть лидеры, есть настроение, есть футболисты хорошего уровня, играющие самоотверженно. Пока все закономерно. Я рад за «Спартак», потому что это клуб с такой историей. Кроме того, столько делается: и база, и стадион, и содержание клуба, отдача рано или поздно должна была быть. Кроме того, чем меньше у нас будет стабильности в победах одного клуба, тем больший это толчок даст развитию футбола в стране» - ТЕКСТ ЧИТАЛ МУТКО .
Ответить
serppion
1478430431
Пока все закономерно. Есть поговорка "не в коня корм". И еще были колхозы "15 лет без урожая".
Ответить
Nerlinger
1478431690
И уйти
Ответить
SpazMatikus
1478431820
Меня даже больше радует что очень прибавили многие игроки Зе,Глушак,Кутепов,Жано ну и конечно Промес!
Ответить
alll-1
1478432582
Врет ,что рад за Спартак!
Ответить
Каратель помойников
1478432896
Интересно,а мутко знает что зенит лидирует,причём уверенно(со слов миллера)?
Ответить
Антибиотик
1478434497
Какие вложения?))) Просто Спартак на данный момент нашел своего тренера. Повезло.
Ответить
BAIv
1478438615
спартак и в мудка тоже вложил? песни начал петь мудка
Ответить
ХУЛИГ@Н
1478439193
мясо лидирует до встречи с нами!!! на Петровском огребли,и в москве их нагнем и отхрюкаем!))))
Ответить
Небесная
1478459735
Случайно один матч выиграли, случайно на судей нажаловались, случайно договорняк - с миру по нитке
Ответить
Главные новости
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
1
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
21
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
17
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+