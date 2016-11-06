Ташуев считает, что «Терек» одержит победу в матче против «Зенита»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выразил мнение, что «Терек» в матче 13-го тура РФПЛ одержит победу над «Зенитом». По мнению специалиста, грозненский клуб может воспользоваться усталостью соперника после участия в Лиге Европы.

«Мне кажется, «Терек» победит, потому что будет играть при своих болельщиках, на своем стадионе в привычной атмосфере. Тем более, он провел удачные матчи, сейчас идет в первой четверке, турнирные задачи высокие. А «Зенит» приедет в гости к «Тереку» после Лиги Европы», – сказал Ташуев.