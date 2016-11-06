Овчинников: «В прошлом сезоне у ЦСКА был более кризисный отрезок, однако в итоге мы стали чемпионами»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об игровом кризисе, в который угодила московская команда. Специалист отметил, что в прошлом сезоне армейцы находились в более серьезном положении, однако в итоге стали чемпионами России. Кроме того, Овчинников назвал «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» основными конкурентами красно-синих в борьбе за золотые медали РФПЛ.

– Вы выразили уверенность в том, что армейцы способны нагнать лидеров. Как оцените итоги первых двенадцати туров чемпионата? Какие из команд, находящихся вверху, видятся вам основными конкурентами ПФК ЦСКА?

– В прошлом сезоне у нас был гораздо более кризисный отрезок, когда в чемпионате мы не могли выиграть в пяти или шести играх кряду. Однако большие очковые потери в дальнейшем удалось компенсировать, и в итоге мы стали чемпионами. Сейчас я не вижу серьезных проблем в плане результата, потому что команда находится среди лидеров, к тому же мы провели гораздо больше гостевых игр, чем домашних.

Наши конкуренты? Конечно, в первую очередь «Зенит», поскольку команда на фоне остальных обладает практически неограниченными возможностями. Подчеркиваю, это не плохо, я просто констатирую факт. Питерцы имеют два равноценных состава, что позволяет усиливать игру по ходу матча. Еще выделю «Спартак», который показывает сейчас очень добротный футбол, и «Краснодар». Думаю, между этими клубами, разумеется, включая и ПФК ЦСКА, и развернется основная борьба.