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  • Овчинников: «В прошлом сезоне у ЦСКА был более кризисный отрезок, однако в итоге мы стали чемпионами»

Овчинников: «В прошлом сезоне у ЦСКА был более кризисный отрезок, однако в итоге мы стали чемпионами»

6 ноября 2016, 12:26
11

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об игровом кризисе, в который угодила московская команда. Специалист отметил, что в прошлом сезоне армейцы находились в более серьезном положении, однако в итоге стали чемпионами России. Кроме того, Овчинников назвал «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» основными конкурентами красно-синих в борьбе за золотые медали РФПЛ.

– Вы выразили уверенность в том, что армейцы способны нагнать лидеров. Как оцените итоги первых двенадцати туров чемпионата? Какие из команд, находящихся вверху, видятся вам основными конкурентами ПФК ЦСКА?

– В прошлом сезоне у нас был гораздо более кризисный отрезок, когда в чемпионате мы не могли выиграть в пяти или шести играх кряду. Однако большие очковые потери в дальнейшем удалось компенсировать, и в итоге мы стали чемпионами. Сейчас я не вижу серьезных проблем в плане результата, потому что команда находится среди лидеров, к тому же мы провели гораздо больше гостевых игр, чем домашних.

Наши конкуренты? Конечно, в первую очередь «Зенит», поскольку команда на фоне остальных обладает практически неограниченными возможностями. Подчеркиваю, это не плохо, я просто констатирую факт. Питерцы имеют два равноценных состава, что позволяет усиливать игру по ходу матча. Еще выделю «Спартак», который показывает сейчас очень добротный футбол, и «Краснодар». Думаю, между этими клубами, разумеется, включая и ПФК ЦСКА, и развернется основная борьба.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Краснодар Овчинников Сергей
Комментарии (11)
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Тraumtanzеr
1478424730
не помню такой беспомощный цкг
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Диктор
1478427280
В прошлом сезоне Гинер стал чемпионом-а не ЦСКА
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GoldPlayFIFARus9
1478428805
Зенит со Спартаком разыграют золото. ЦСКА с Краснодаром путёвку в ЛЕ,может вмешается ещё кто нибудь за ЛЕ
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Fju-2
1478430369
Помимо "серьезных проблем в плане результата", есть ещё и серьёзные кадровые проблемы. Муса, Думбия, Ерёменко, стареющая с каждым днём оборона и постоянно травмированный Дзага, ну и деморализованный Главный тренер. Если при этом ЦСКА попадёт в еврокубки, то уже будет не плохой результат.
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serppion
1478430845
Правда говорят, что Зенит стал "народной" командой? Что содержится на средства налогоплательщиков? Что нефть и газ - собственность народа?
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Каратель помойников
1478431571
в том сезоне у гиннера деньги были,а сейчас их(денег) нет
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Чермындыр
1478432139
В прошлом сезоне состав был сильнее и моложе на год. Нынче все по другому
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woyser
1478434100
Ну если только в ЛЕ попадут и то сомнительно.
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каа
1478444577
Этим вы себя успокаиваете?... Такое ощущение что тренеры ЦСКА продлевают "кайф"...паря нам мозги..
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