Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «При Карпине в «Спартаке» играло по 50 человек за сезон. И он еще чему-то учит Карреру»

Рейнгольд: «При Карпине в «Спартаке» играло по 50 человек за сезон. И он еще чему-то учит Карреру»

6 ноября 2016, 12:16
37

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд сравнил игру «Спартака» под руководством Валерия Карпина и Массимо Карреры, отдав предпочтение нынешнему главному тренеру красно-белых. Напомним, российский специалист возглавлял московский клуб с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год.

«Только Валерию Карпину не видно, в чем заключается прогресс «Спартака», ведь он говорит, что ничего в игре не изменилось. Полностью изменилась организация игры, на 100 процентов все новое. У людей горят глаза, они хотят играть в футбол, они показали это в Томске, играя в отвратительных условиях. Очень важно, что болельщикам нравится происходящее.

Возвращаясь к Карпину: при нем играло по 50 человек за сезон! И он еще чему-то учит Карреру. А у итальянца определилась основная обойма, которая идет за медалями. «Спартак» грамотнее играет в обороне, очень мало пропускает. Все это – большая заслуга главного тренера», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shaft
1478424384
За медалями ФНЛ? Рано ещё раздавать медали. Старик совсем крышей поехал. "Зимнее чемпионство" ещё ни о чем не говорит
Ответить
ttter
1478424952
Валера всех научит)
Ответить
Мясной Упырь
1478426625
согласен только с тем ,что Спартак идет к чемпионству....
Ответить
Диктор
1478427159
Как ни странно но я согласен со статьей,хотя мне не понравилось что старпер плохо отзывается о Карпине.
Ответить
ljrljr0505
1478428064
Каррера многое сделал, но зимний чемпион еще не чемпион...
Ответить
marslond
1478428224
В ЛЧ Спартак точно попадёт, а чемпионство разыграет с Зенитом.
Ответить
cska-62
1478430055
При Каррере "Спартак" стал играть сбалансированно во всех линиях... Ожили Глушаков и Комбаров... Прогресс Кутепова, думаю, удивил всех. Ну и с самоотдачей на поле нет теперь никаких проблем. Когда нужно, включается прессинг по всему полю (весь матч его использовать невозможно чисто физически).
Ответ прост: команде просто нужен был ТРЕНЕР, а не "любимая болонка королевы"... Или "фанатов"... Теперь красно-белые способны достойно играть и без своей чёрной жемчужины - Квинси Промеса! Хотя лучше, конечно, с ним.
Уже писал и повторяю: Каррера - подарок судьбы Федуну за построенный стадион! Теперь очередь за подарком судьбы Гинеру за тоже самое. Может, всё же, Мистер Оффшор позвонил убрать это качающееся ничтожество и заменить его ТРЕНЕРОМ типа Гончаренко, Черчесова или Бердыева. Вот тогда все дерби будут куда интереснее! И кроме ажиотажа вокруг матча будет исходить мысль ещё и с двух тренерских скамеек... Имеется в виду игровая мысль, а не мысль о гамбургере...
Ответить
Каратель помойников
1478432517
не судите строго Карпина,он теперь на ТВ вещает,"эксперт" так что говорить то что то своё надо,а не тупо соглашаться с ведущим,ведь тогда и на передачи звать не будут
Ответить
and_chu
1478432555
Интервью Рейнгольда - просто набор слов фанатика, к ним не нужно относиться серьезно. Если полистать ленту, то можно увидеть прогресс его мыслей относительно результата "Спартака". Начинается всё с фраз критики Федуна и его политики, тренеров спартаковских и всякого другого. Всё плохо, верните мой "Спартак", мы девятикратные чемпионы, а вы позорите имя и т.д. Сейчас эпоха любвеобильного словесного поноса. Даже Федун хороший, оказывается. Каждый раз читаю и удивляюсь. Я его сравниваю с ребятами со двора, которые болеют за один клуб, но он не выигрывает уже долго-долго. Все дразнят этих пацанят, спрашивают, когда вы последний раз что-то добились. А тут лидерство, Промес разыгрался, самое время поливать всем в уши и разносить хвастовство. Алло, Рейнгольд, остановись. Карпин две медали вам принес, Каррера пока дырку от баранки. "Спартак" еще ничего не выиграл, а вы медали себе вешаете. Получите сейчас 1 очко с выезда в Самару и в Грозный, тогда и почитаем прогнозы, кто там чемпион и Бог-тренер.
Ответить
jonikSPMSK
1478434938
Вот не припомню я чтоб такой ажиотаж вызывал при лидерстве Зенита, ЦСКА, понятно что за 10 лет \это норма либо одни либо другие, хватит уже печатать о спартаке, хватит обсуждать спартак от бывших тренеришек до старперов которые просто идут на одной волне, плохо идет спартак и говорят плохо, хорошо идет и говорят хорошо, просто оставьте команду, так лучше всем будет.
Ответить
Главные новости
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
1
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
21
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
17
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+