Рейнгольд: «При Карпине в «Спартаке» играло по 50 человек за сезон. И он еще чему-то учит Карреру»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд сравнил игру «Спартака» под руководством Валерия Карпина и Массимо Карреры, отдав предпочтение нынешнему главному тренеру красно-белых. Напомним, российский специалист возглавлял московский клуб с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год.

«Только Валерию Карпину не видно, в чем заключается прогресс «Спартака», ведь он говорит, что ничего в игре не изменилось. Полностью изменилась организация игры, на 100 процентов все новое. У людей горят глаза, они хотят играть в футбол, они показали это в Томске, играя в отвратительных условиях. Очень важно, что болельщикам нравится происходящее.

Возвращаясь к Карпину: при нем играло по 50 человек за сезон! И он еще чему-то учит Карреру. А у итальянца определилась основная обойма, которая идет за медалями. «Спартак» грамотнее играет в обороне, очень мало пропускает. Все это – большая заслуга главного тренера», – сказал Рейнгольд.