Рейнгольд: «При Карпине в «Спартаке» играло по 50 человек за сезон. И он еще чему-то учит Карреру»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд сравнил игру «Спартака» под руководством Валерия Карпина и Массимо Карреры, отдав предпочтение нынешнему главному тренеру красно-белых. Напомним, российский специалист возглавлял московский клуб с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год.
«Только Валерию Карпину не видно, в чем заключается прогресс «Спартака», ведь он говорит, что ничего в игре не изменилось. Полностью изменилась организация игры, на 100 процентов все новое. У людей горят глаза, они хотят играть в футбол, они показали это в Томске, играя в отвратительных условиях. Очень важно, что болельщикам нравится происходящее.
Возвращаясь к Карпину: при нем играло по 50 человек за сезон! И он еще чему-то учит Карреру. А у итальянца определилась основная обойма, которая идет за медалями. «Спартак» грамотнее играет в обороне, очень мало пропускает. Все это – большая заслуга главного тренера», – сказал Рейнгольд.
Ответ прост: команде просто нужен был ТРЕНЕР, а не "любимая болонка королевы"... Или "фанатов"... Теперь красно-белые способны достойно играть и без своей чёрной жемчужины - Квинси Промеса! Хотя лучше, конечно, с ним.
Уже писал и повторяю: Каррера - подарок судьбы Федуну за построенный стадион! Теперь очередь за подарком судьбы Гинеру за тоже самое. Может, всё же, Мистер Оффшор позвонил убрать это качающееся ничтожество и заменить его ТРЕНЕРОМ типа Гончаренко, Черчесова или Бердыева. Вот тогда все дерби будут куда интереснее! И кроме ажиотажа вокруг матча будет исходить мысль ещё и с двух тренерских скамеек... Имеется в виду игровая мысль, а не мысль о гамбургере...