Гранквист: «Шалимов вывел нашу игру в обороне на новый уровень»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист признал, что игра команды в обороне сильно изменилась после прихода главного тренера Игоря Шалимова.

«Обычно, когда говорят об игре «Краснодара», то вспоминают наш атакующий стиль. Но я считаю, что мы хуже умеем обороняться. В этом сезоне мы вывели нашу игру в обороне на новый уровень. Вся команда одновременно и обороняется, и атакует. Шалимов сделал акцент в работе на тактических занятиях, подробно разбирает на них, как действовать командно и в обороне, и в атаке. И это приносит свои плоды», — сказал швед.