Нигматуллин: «В голове Миранчука происходит что-то неправильное»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент хавбек провел за московский клуб в РФПЛ 12 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

«Видимо, на Миранчука негативно действуют разговоры о продлении контракта. Да и вообще в его голове происходит что-то неправильное. Уже прошло почти полчемпионата, а от игрока команды Месси мы не увидели ни одного результативного действия. Не имеет права так провально проводить сезон человек, которого выбрал сам Месси, а тем более кого выбрал сам Юрий Павлович и поставил в основной состав», – сказал Нигматуллин.