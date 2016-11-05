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  • Райт: «Хочу, чтобы «Арсенал» прибил «Тоттенхэм», размазал их!»

Райт: «Хочу, чтобы «Арсенал» прибил «Тоттенхэм», размазал их!»

5 ноября 2016, 19:00
6

Бывший игрок «Арсенала» Йан Райт поделился ожиданиями накануне матча «канониров» против «Тоттенхэма» в рамках 11-го тура АПЛ.

«Я хочу, чтобы «Арсенал» прибил «Тоттенхэм», абсолютно размазал их! «Арсенал» забивает голы, они чувствуют себя уверенными, легкими.

Озил и Санчес находятся во вдохновляющей форме. Голы забивают все.

У «Тоттенхэма» Янссен не забивал, поэтому у Кейна нет времени стоять в стороне и ждать. Когда Кейн вернется, на него будет оказано давление, ведь команда должна начать забивать», – сказал Райт.

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (6)
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ttter
1478361859
Я тоже этого хочу
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чифа
1478361957
СОГЛАСЕН )
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Aztec58
1478366127
Райт подслушал Пескова? Тот тоже предлагал размазать печень по асфальту. А-а, ты же не знаешь кто такой Песков.
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sparxx2
1478367867
Вечно вторыми были, есть и будете, по крайней мере в Северном Лондоне.
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ruverzema29rus
1478372954
Лестер: "в забеге двух лошадей, тоттенхэм умудрился прийти третьим")))) это судьба кур!!!!!!!!!))))))))))
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