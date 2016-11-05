Райт: «Хочу, чтобы «Арсенал» прибил «Тоттенхэм», размазал их!»

Бывший игрок «Арсенала» Йан Райт поделился ожиданиями накануне матча «канониров» против «Тоттенхэма» в рамках 11-го тура АПЛ.

«Я хочу, чтобы «Арсенал» прибил «Тоттенхэм», абсолютно размазал их! «Арсенал» забивает голы, они чувствуют себя уверенными, легкими.

Озил и Санчес находятся во вдохновляющей форме. Голы забивают все.

У «Тоттенхэма» Янссен не забивал, поэтому у Кейна нет времени стоять в стороне и ждать. Когда Кейн вернется, на него будет оказано давление, ведь команда должна начать забивать», – сказал Райт.

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало – в 15:00 по московскому времени.