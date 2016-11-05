Промес: «Очень горд за «Спартак»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес заявил, что испытывает гордость за команду после победы над «Томью» (1:0) в гостевом матче 13-го тура РФПЛ. Напомним, что сам голландец не полетел с красно-белыми в Томск, так как продолжает восстанавливаться после повреждения стопы.

По данным гидрометцентра, поединок «Спартак» – «Томь» проходил при температуре минус 13.

«Очень горд за команду, мы продолжаем идти», – написал Промес на своей странице в Instagram.