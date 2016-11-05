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Каррера: «Футболисты «Спартака» растут день за днем»

5 ноября 2016, 15:12
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что красно-белым сопутствовало везение в концовке выездного поединка 13-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). По мнению итальянского специалиста, спартаковцы доказали, что растут день за днем.

«В течение всего матча, кроме последних пяти минут, когда соперник выбрасывал мяч вперед, мы играли в футбол, у нас были голевые моменты. В концовке нам чуть-чуть повезло. Перед игрой я сказал команде, что это буде сложный матч: такие игры кажутся легкими только на бумаге. Все-таки играть на замерзшем поле и в минус 14 довольно трудно.

Я рад, что игроки доказали, что растут день за днем. Кроме того, хорошо, что футболисты после игры с ЦСКА не потеряли мотивацию и не расслабились. Поздравляю команду с победой», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ttter
1478348172
Каждый матч как праздник.Спасибо,Массимо.
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bzfar
1478349371
Массимо, и мы поздравляем команду и тренера!
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filosof sparty
1478350674
Команда радует, Очень радует!!!
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Диктор
1478352116
Думаю Зенит уже завтра накажут.
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Алекc
1478352542
спасибо, Тренер! Верим в тебя верим в Спартак!
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nik55
1478353636
главное победа заслуженная
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PNZ1985
1478353898
15 лет не видел такой стабильности Спартак! БРАВИССИМО ГОСПОДИН ТРЕНЕРИЩЕ!
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Flydis
1478357395
Думаю, что если так и дальше будет, то Карреру наверняка к себе будут звать европейские клубы, а пока поздравляю московский клуб с победой. Наконец-то можно наслаждаться игрой Спартака, а не лицезреть бей-беги.
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takca
1478358023
Везет сильнейшим . С победой Спартак.
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