Каррера: «Футболисты «Спартака» растут день за днем»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что красно-белым сопутствовало везение в концовке выездного поединка 13-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). По мнению итальянского специалиста, спартаковцы доказали, что растут день за днем.

«В течение всего матча, кроме последних пяти минут, когда соперник выбрасывал мяч вперед, мы играли в футбол, у нас были голевые моменты. В концовке нам чуть-чуть повезло. Перед игрой я сказал команде, что это буде сложный матч: такие игры кажутся легкими только на бумаге. Все-таки играть на замерзшем поле и в минус 14 довольно трудно.

Я рад, что игроки доказали, что растут день за днем. Кроме того, хорошо, что футболисты после игры с ЦСКА не потеряли мотивацию и не расслабились. Поздравляю команду с победой», – сказал Каррера.