Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Овчинников: «При Слуцком в основе ЦСКА появляются один-два молодых игрока в год»

    Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что рулевой армейцев Леонид Слуцкий умеет работать с молодыми игроками. По его словам, в год при нынешнем специалисте в основном составе красно-синих обязательно появляются один-два футболиста.

    «Заметьте, как Леонид Викторович разрушает стереотипы, что он якобы не умеет работать с молодежью. У него в составе всегда есть молодые ребята, которые прогрессируют. В нынешних реалиях это не может носить массовый характер, ни одна команда в мире не является конвейером по производству вундеркиндов. Один-два молодых футболиста в год при Слуцком всегда появляются, им даются шансы, и они, как правило, их реализовывают. Я рад, что такими игроками стали и Головин, и Чернов, который хорошо выступает за «Енисей». Сейчас это Гордюшенко, Чалов, Помазун. Илья, кстати, уже сейчас может играть практически за любую команду в РФПЛ, но так как он наш воспитанник и очень перспективный парень, такими кадрами не разбрасываются», – сказал Овчинников.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2016 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 5 ноября 2016, 23:27

      Да-да
      Помянем Базелюка, Тена, Чернова, Ефремова, Нетфуллина, Караваева, Федотова, Адамса, Ревякина и прочих "приближенных к основе" молодых ребят
      Играми в 1/16 кубка и попаданиями на скамейку при травмированных лидерах молодняк не вырастет в полноценных футболистов
      Они либо пересиживают на лавке и их сплавляют в аренду (Базелюк, Ефремов)
      Либо надо быть Караваевым, чтобы вовремя сбежать
      А Головин - просто парень, появляющийся раз в пять лет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 5 ноября 2016, 18:44

      А статью правильно было назвать так: "При Слуцком в основе ЦСКА РАЗ В ГОД появляются один-два молодых игрока".
      И то, когда половина основы травмированы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 5 ноября 2016, 18:41

      Какая глупость - готовит, но они выступают за другие команды...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 5 ноября 2016, 18:41

      Пи...бол этот Овчина. При Слуце из молодых заиграл пока только Головин. И еще неизвестно что будет дальше. Если бы Леня доверял молодым, Караваев сейчас не играл бы за Спарту, Чернов за Енисей, а Мамаев за Краснодар. Да и Костя Базелюк не пропал бы непонятно куда

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2016, 18:39

      Загубил, мерзавец, БАЗЕЛЮКА, ЕФРЕМОВА, МАМАЕВА, ПАНЧЕНКО! Последние двое заиграли только тогда, когда покинули это ничтожество! И не стали губить свою карьеру на лавке запасных... С них нет, конечно, гешефта, как в случае с Траоре и Селюком, но на кого тогда это ничтожество работает? На клуб? Или на Селюка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > cska-62 5 ноября 2016, 19:13

      Ефремов два сезона регулярно выходил на замену Тошичу, но не потянул, Базелюк года 3 назад практически завязал с футболом, а у Мамаева такой характер, что правильно Гинер сделал, что сплавил его. А Чернов, Караваев, Панченко и Васин вернутся и заиграют в основе обязательно. В перспективе недалекой в основе будут и Чалов и Гордюшенко. В ближайший год уйдут Игнашевич, Березуцкие, Тошич, Ионов будет возвращен Динамо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kanav67 5 ноября 2016, 21:12

      "...Базелюк года 3 назад практически завязал с футболом..."

      Он не завязал, реанимация возможна, но вот всю его молодость загубил именно Слуцкий, и никто более! Своим неумением и нежеланием ставить игру. Когда Думбия получил травму, это ничтожество на место "девятки" поставил Мусу и стал использовать феноменальную по глупости тактику "Бей-Муса-Беги"... Впрочем, это даже не тактика, а дворовый футбол... И если за счёт газзаевской защиты и мастерства отдельных футболистов атаки в РФПЛ это как-то ещё прокатывало, то в Европе был хронический и ежегодный позор... А Базелюк в то время в молодёжках (с учётом сборной) мячи клал пачками! И успешно разрабатывал правую ногу, на что ему обращали внимание болельщики... Ну а аренда Панченко при его замене Траоре... Это просто ВРЕДИТЕЛЬСТВО, за которое полагается футбольная смерть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Jaguar58 5 ноября 2016, 17:20

      надоели уже слуцкого защищать !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 5 ноября 2016, 17:00

      По факту,такого нет!! Овчинников льстит Слуцкому!!! Один только Головин в составе Армейцев играет за основу,остальные по арендам да и проданы давно!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 5 ноября 2016, 14:55

      Эххх...если бы это было бы так, то состав практически был бы обновлен...Говорите по факту...
      Беда тренерского состава ЦСКА в том что они "поверили в себя" , думая что жизненный цикл "основы" неограничен...

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11