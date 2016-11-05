Овчинников: «При Слуцком в основе ЦСКА появляются один-два молодых игрока в год»

Да-да
Помянем Базелюка, Тена, Чернова, Ефремова, Нетфуллина, Караваева, Федотова, Адамса, Ревякина и прочих "приближенных к основе" молодых ребят
Играми в 1/16 кубка и попаданиями на скамейку при травмированных лидерах молодняк не вырастет в полноценных футболистов
Они либо пересиживают на лавке и их сплавляют в аренду (Базелюк, Ефремов)
Либо надо быть Караваевым, чтобы вовремя сбежать
А Головин - просто парень, появляющийся раз в пять лет
Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что рулевой армейцев Леонид Слуцкий умеет работать с молодыми игроками. По его словам, в год при нынешнем специалисте в основном составе красно-синих обязательно появляются один-два футболиста.
«Заметьте, как Леонид Викторович разрушает стереотипы, что он якобы не умеет работать с молодежью. У него в составе всегда есть молодые ребята, которые прогрессируют. В нынешних реалиях это не может носить массовый характер, ни одна команда в мире не является конвейером по производству вундеркиндов. Один-два молодых футболиста в год при Слуцком всегда появляются, им даются шансы, и они, как правило, их реализовывают. Я рад, что такими игроками стали и Головин, и Чернов, который хорошо выступает за «Енисей». Сейчас это Гордюшенко, Чалов, Помазун. Илья, кстати, уже сейчас может играть практически за любую команду в РФПЛ, но так как он наш воспитанник и очень перспективный парень, такими кадрами не разбрасываются», – сказал Овчинников.