Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Петраков: «В матче со «Спартаком» «Томь» опять провалила середину поля и играла с большими ошибками»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после поражения во встрече 13-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1) отметил, что его команда неудачно провела первый тайм. По словам специалиста, проигрыш красно-белым стал более обидным, чем в трех предыдущих играх.

    «Мы опять проваливали середину и играли с большими ошибками – и Ковальчук, и Дроппа. В перерыве сделал замечание. Просто на самом деле уже нет никаких сил поправлять что-то, делать. Если есть желание, значит нужно выходить и играть, а так как они выходят и играют… На пустом месте делать такой брак – для команды Премьер-лиги это просто недопустимо.

    Не знаю с чем это связано, не могу сказать. Настрой? Настрой должен быть, просто катастрофический брак и плохо выходили также из обороны. Во втором тайме сделали замены и по атаке, и в середине, и считаю, что добавили в организации и стали обострять ситуацию. Немножко не повезло, моменты были. У Тишкина хороший удар был: в любую сторону попади – вправо, влево – думаю, был бы гол, а так, вратарь удачно сыграл. Это поражение более обидное, чем предыдущие три? Думаю, что да», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2016 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 5 ноября 2016, 15:48

      Томь это уровень ФНЛ, что они делают в премьер-лиге большой вопрос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 5 ноября 2016, 13:40

      Спартак и стабильность. Каррера волшебник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 13:36

      Просто Спартак был сильнее, ага.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11