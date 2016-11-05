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    Петраков: «Томь» испытывает большие проблемы с финансированием»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков накануне матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака» рассказал о тяжелой финансовой ситуации в клубе.

    – Валерий Юрьевич, что вас беспокоит накануне матча?

    – В первую очередь травмы. Кто-то вообще не может играть – Самодин, Пугин. Чуперка уехал на операцию. Три игрока основного состава! Не все в одинаковом состоянии, есть микротравмы – растяжения, ушибы. Фамилий называть не буду, они готовятся к игре.

    Второй момент – чисто психологическое состояние ребят. Хотелось бы, чтобы они ни о чем таком не думали. Давит, что есть большие проблемы с финансированием, что находимся внизу турнирной таблицы. Это создает не лучший фон.

    – И как же сделать, чтобы игроки ни о чем плохом не думали?

    – Разговариваем с ними. Проблемы с финансированием больше давят на легионеров. Они приехали в нашу страну, чтобы играть и зарабатывать деньги. Вдали от родины, да еще и ничего не получают! Наверное, не лучший вариант продолжения карьеры. Разговариваем, убеждаем, пока это удается. Но в любой момент все может вспыхнуть. Может быть такой вариант, что после вызова в сборную они не приедут, и мы ничего не сможем сделать.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.11.2016 07:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 ноября 2016, 08:52

      Все команды, кроме элитных испытывают проблемы...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 ноября 2016, 07:55

      У них всегда проблемы. надоели!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 ноября 2016, 07:44

      Петраков: «Томь» испытывает большие проблемы с финансированием»...Газпром все решит)

      0
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