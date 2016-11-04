Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Коринтианс» хочет купить у «Спартака» Ромуло

    Полузащитник «Спартака» Ромуло оказался в сфере интересов «Коринтианса».

    Сообщается, что переговоры относительно этого трансфера начались на этой неделе. По информации источника, агент игрока Карлос Лейте состоит в хороших отношениях с руководством бразильского клуба.

    Напомним, Ромуло перешел в «Спартак» из «Васко да Гама» в 2012 году. Его нынешний контракт с московским клубом истекает летом 2017 года.

    В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Спартак» восемь матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2016 23:17
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 ноября 2016, 15:29

      Нужно продлевать... Для глубины состава очень хороший игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33556

      oyabun 5 ноября 2016, 09:58

      Если бразилец хочет вернуться на любимые солнечные пляжи Капакабаны, его уже никакими деньгами не удержать. Здесь они всего лишь зарабатывают, а счастливы только в родной Бразилии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 5 ноября 2016, 07:52

      Ромуло - очень качественный футболист. Да, после травмы не вышел на тот уровень с каким приехал в Спартак, но это и понятно, после такой травмы - многие заканчивают с футболом. Он и в этом состоянии он очень хорош. Продавать такого уровня футболиста? Здесь торопится не надо. Для начало нужно найти для замены.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 ноября 2016, 04:44

      Надо в аренду отдать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 ноября 2016, 04:14

      Он давно хочет домой. Можно для начала в аренду сдать. Посмотреть. Тем более в аренде можно сразу прописать за сколько смогут выкупить. Вполне реальный трансфер, так как зимой в Спартаке явно будет пополнение, Каррера по ходу уже в поиске усиления.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > alexis02lion 5 ноября 2016, 04:44

      Усиление - это всегда хорошо, когда есть для этого деньги! Но и без усиления Каррера подтянет к основе молодёжь, как и полагается НОРМАЛЬНОМУ ТРЕНЕРУ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 5 ноября 2016, 04:07

      утка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2016, 01:44

      Ромуло - очень качественный игрок в самом футбольном возрасте. Ну а поскольку в "Спартаке", наконец, появился ТРЕНЕР, то заиграет запросто... И поможет команде.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion > cska-62 5 ноября 2016, 04:11

      После травмы всё ещё восстанавливает свои кондиции. Точно нужен, но он и сам вечно просится домой. Так что лучше может и отпустить, а то без нормального настроя нет смысл держать игрока. А про качество никто не спорит. А вот если найдёт замену зимой, то точно можно или даже можно для начала в аренду. А лучше вернуть Кариоку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 ноября 2016, 01:12

      пусть покупают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 5 ноября 2016, 00:58

      возвращать бразильцев на родину стало уже традицией)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion > TY13R 5 ноября 2016, 04:09

      Они сами хотят домой, хворают без вечного солнца и моря (океана). Всё-таки там веселее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 5 ноября 2016, 00:43

      Пусть берут, если смогут :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11