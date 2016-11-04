Моуринью: «Иногда команды мало забивают из-за философии. Это не наш случай»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о низкой результативности команды.

«Иногда команды мало забивают из-за своей философии, потому что они недостаточно агрессивны и недостаточно рискуют. Это совсем не наш случай.

Легко заметить, что некоторым игрокам в атакующих зонах на хватает уверенности. Они не остры, не получают тех моментов, которые могли бы иметь.

Возможно, одна из хороших вещей, случившихся в матче с «Фенербахче» – это гол Руни. Возможно, это ключевое событие в плане его уверенности в себе», – сказал Моуринью.

Добавим, что в АПЛ «МЮ» не смог забить на протяжении трех последних матчей.