Сергей Петров: «Из поражения от «Шальке» вынесем опыт и будем двигаться вперед»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров пообещал, что игроки его команды вынесут опыт из неудачного матча Лиги чемпионов против «Шальке-04».

«Конечно, обидно такие мячи пропускать. Были моменты, могли забить. Ну что, будем двигаться дальше. Не могу сказать, что не были готовы к взрывной скорости Кайсары. Просто так получилось, что в том эпизоде он убежал.

Хотел бы поблагодарить болельщиков, которых сегодня было слышно. Спасибо им, что приезжают на гостевые игры и поддерживают нас.

Из этого поражения вынесем опыт и будем двигаться вперед. Все зависит от нас», – рассказал Петров в эфире программы «Все на Матч!».

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Шальке» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0.