Нету считает, что российские клубы имели бы проблемы в матче с «Дандолком»

Защитник «Зенита» Луиш Нету после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) выразил мнение, что российские клубы имели бы проблемы в противостоянии с ирландским клубом.

«Не знаю, на каком бы месте был «Дандолк» в российском чемпионате. Играть на их стадионе любой команде непросто, там маленькое поле, а хозяева постоянно оказывают давление и быстро двигаются. Думаю, российские команды имели бы проблемы в матче с «Дандолком». Наверное, лидеры РФПЛ все-таки сильнее ирландской команды. Но «Дандолк» не просто так выиграл чемпионат Ирландии и пробился в еврокубки. Думаю, они очень хорошая команда, которую все должны уважать», – сказал Нету.