Луческу: «Каждая победа – это очки в рейтинге не только для «Зенита», но и для всей России»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Дандолком» со счетом 2:1. Отметим, что благодаря этому успеху клуб из Санкт-Петербурга досрочно вышел в плей-офф турнира.

– Вы уже вышли в плей-офф. Как думаете, кто будет второй командой?

– «Дандолк» – отличная команда. Они в очень хорошей форме. Могли сыграть лучше, что мы видели по результатам матчей с «АЗ Алкмааром» и «Маккаби». Организация и дух этой команды произвели на меня впечатление.

– «Зенит» решил все свои турнирные проблемы. Есть ли у вас желание попробовать новые схемы и игроков?

– В первую очередь, хотел бы спросить у вас – каких игроков? У нас всего лишь 15 футболистов. Шатов, если подтвердится травма, если она серьезная, Дзюба, который не сможет – это уже минус два футболиста. Не будем забывать, что каждая победа – это рейтинг не только для «Зенита», но и для России, поэтому к каждому матчу мы будем тщательно готовиться.