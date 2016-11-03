Масалитин: «ЦСКА превратился в заурядную команду»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий не смог должным образом подготовить команду к сезону.

«ЦСКА находится в состоянии грогги. Футболисты поплыли. Еще один удар, и все – команда перестанет играть. Уже в игре с «Монако» армейцы сами не знали, во что играли. На Слуцкого повлиял чемпионат Европы. После сборной Леонид Викторович не подготовил нормально ЦСКА к сезону.

Сейчас по игре ЦСКА – середняк нашего чемпионата. Армейцы превратились в заурядную команду. Главное, что не видно, как клуб будет выходить из этого состояния. Будем ждать, когда вернутся Еременко и Дзагоев», – заявил Масалитин.