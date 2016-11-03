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    Кокорин: «Сколько стоит батон? Рублей 50?»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин принял участие в телепрограмме «Детский вопрос». Отвечая на вопросы редакции, он рассказал о том, кто отвечает за хозяйство в его доме.

    «Сколько стоит нарезной батон хлеба?! Рублей 50. 25? Это смотря где вы покупаете (улыбается). В Питере все дорого. Молоко?! Смотря какое, в Валуйках рублей 19. Сахар?! Не пользуюсь сахаром, не знаю. Примерно 30 рублей килограмм. 100?! Вы в Москве покупаете, а у нас в Белгородской области все дешево. В магазин ходит моя девушка, по хозяйству все должна вести она, правильно?!» – заявил он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2016 09:56
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +933

      alll-1 3 ноября 2016, 18:27

      Кто его туда вообще пригласил ?
      Дети не должны о нем знать

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 ноября 2016, 16:15

      Сашок, по чём там нынче шампарик в Монако?

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 ноября 2016, 16:15

      он даже цены неправильно назвал в своей области, тут всё в 2 раза дороже чем он говорит

      0
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 3 ноября 2016, 16:09

      По сути прав . Девушка должна всем этим заниматься )

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 3 ноября 2016, 15:43

      «Сколько стоит нарезной батон хлеба?! Рублей 50. 25? Это смотря где вы покупаете (улыбается). В Монако все дорого.

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 3 ноября 2016, 15:34

      зато он очень хорошо знает почём кокос в Москве

      4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 ноября 2016, 15:16

      ага... и Муму она должна за него читать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 3 ноября 2016, 14:08

      самое ужасное, что в России стало модно видных представителей спорта в Думу приглашать да чины высокие занимать... боксеров там или футболистов... тупых актрис... Ударение на слово "тупых"!!!

      5
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 3 ноября 2016, 12:25

      Сахар, хлеб сколько стоит??!!! увольте!! я на шампанском специализируюсь!!)))))

      12
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 ноября 2016, 12:18

      Мужики! Где сахар по сто рублей? У нас в Сибири по 50, в "Горожанке" либо в "Ленте"по акции по 39 рублей, 10 кило взял.

      2
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