Григорий Иванов: «Хотим, чтобы Тарханов снова работал в «Урале». Больше никого не рассматриваем»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что руководство клуба хочет, чтобы новым главным тренером команды был Александр Тарханов. Напомним, во вторник Вадим Скрипченко покинул этот пост, написав заявление по собственному желанию.

«Тарханов у нас является советником президента клуба, так что он как был в нашем клубе, так и есть. Если он освободится из Софии, то мы, конечно, его позовем. Он знает команду, он знает коллектив. Так что мы бы хотели, чтобы он... Но пока я ничего конкретно сказать не могу. Как вот у него получится там. Как у нас все будет готово, мы объявим. Но мы бы хотели, чтобы Тарханов снова работал в нашем клубе. Рассматриваем ли мы еще кого-нибудь? Больше никого», – сказал Иванов.