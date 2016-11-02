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  • Григорий Иванов: «Хотим, чтобы Тарханов снова работал в «Урале». Больше никого не рассматриваем»

Григорий Иванов: «Хотим, чтобы Тарханов снова работал в «Урале». Больше никого не рассматриваем»

2 ноября 2016, 19:35
3

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что руководство клуба хочет, чтобы новым главным тренером команды был Александр Тарханов. Напомним, во вторник Вадим Скрипченко покинул этот пост, написав заявление по собственному желанию.

«Тарханов у нас является советником президента клуба, так что он как был в нашем клубе, так и есть. Если он освободится из Софии, то мы, конечно, его позовем. Он знает команду, он знает коллектив. Так что мы бы хотели, чтобы он... Но пока я ничего конкретно сказать не могу. Как вот у него получится там. Как у нас все будет готово, мы объявим. Но мы бы хотели, чтобы Тарханов снова работал в нашем клубе. Рассматриваем ли мы еще кого-нибудь? Больше никого», – сказал Иванов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий Тарханов Александр
Комментарии (3)
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Крысолов
1478106454
Гриша гопник, страшный человек на самом деле. Он людей калечил. 100% инфа. Поэтому белорусские парни свалили ....
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Крысолов
1478106610
Если поворошить прошлое Гриши, то нацистские преступники нервно курят в сторонке
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Крысолов
1478106749
Урал в первой лиге 17 лет болтался, потому что Грише проще было мутить договорняки в пердиве. А в премьере сразу за секкель хватают
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