Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Президент «Урала»: «Скрипченко совершил непорядочный поступок»

    Президент «Урала» Григорий Иванов критически отозвался о возможном продолжении карьеры бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко в Самаре.

    «Не очень хорошо отношусь к информации о работе Скрипченко в «Крыльях Советов». За нашей спиной он вел переговоры. Мы вчера провели пресс-конференцию, вчера он уволился, а сегодня ему почему-то поступило предложение, и он его почти что принял. Вчера нашим уральским журналистам он рассказывал, как ему тяжело, как он устал, что ему надо побыть дома, с семьей. А сегодня он уже нашел команду, наших непосредственных конкурентов. Весь его уход, вся эта ситуация – очень дурно попахивает. Считаю, что это очень непорядочный поступок.

    Может быть, сейчас у молодых людей, я все-таки старшего поколения, чем он, о порядочности другие понятия. Это удар в спину. Он мне сказал, когда пришел проситься, что так устал. Зачем он мне все это говорил?» – заявил Иванов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2016 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 3 ноября 2016, 09:58

      Да просто устал человек от грязи и непорядочности. Что он должен сказать был, что ну не хочу слива больше...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 ноября 2016, 08:02

      Дурно попахивает то,что он не хочет сказать всей правды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 2 ноября 2016, 20:37

      Слуцкого зовите ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 2 ноября 2016, 20:26

      от вас всех там дурно пахнет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Крысолов > nikita08 2 ноября 2016, 20:30

      Чешется муде, быть беде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 ноября 2016, 20:25

      А если Скрипченко в ответ на такое интервью ЗАГОВОРИТ? Григорий Иванов об этом не подумал? Или он сначала говорит, а потом думает? По привычке...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Крысолов > cska-62 2 ноября 2016, 20:29

      А еще он в нее ест

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Крысолов 2 ноября 2016, 20:23

      Про какую порядочность может говорить уралмашевский гопник калечивший людей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Крысолов 2 ноября 2016, 20:23

      Урал в первой лиге 17 лет болтался, потому что Грише проще было мутить договорняки в пердиве. А в премьере сразу за секкель хватают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25029

      bset 2 ноября 2016, 20:19

      После таких слов можно смело идти рассказывать про договорняки. Потом будет думать, о чем болтает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 2 ноября 2016, 20:09

      Стало какой-то странной традицией, после так называемого (матча-договорняка) - смена тренера. А может это норма? А может и не было так называемого (матча-договорняка)? Разберутся ли теперь или нет? И будут ли разбираться?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 2 ноября 2016, 19:23

      кто же из них продал игру?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11