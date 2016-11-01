Со сборной Боливии сняли четыре очка в отборе на ЧМ-2018 из-за натурализованного игрока

ФИФА присудила сборной Боливии технические поражения со счетом 0:3 в матчах отбора на ЧМ-2018 против команд Перу и Чили.

Боливийцы наказаны за появление на поле в этих играх защитника Нельсона Кабреры, который ранее получил боливийский паспорт, однако не имел права выступать за эту страну.

Таким образом, сборная Боливии потеряла четыре очка, лишившись победы над Перу (2:0) и ничьей с Чили (0:0). Добавим, что благодаря двум появившимся баллам чилийцы опередили Аргентину и поднялись на пятое место.